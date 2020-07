Business news: Cile, maggioranza sconfitta anche in Senato su progetto ritiro anticipato fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha subito una nuova dura sconfitta sul progetto legge dell'opposizione che permette il ritiro del 10 per cento dei fondi pensione privati da parte dei titolari. Il testo è stato approvato infatti in seconda lettura al Senato nella notte di mercoledì (ora locale) con 29 voti a favore, 13 contrari ed un'astensione. Così come nel primo passaggio alla Camera, anche qui si è registrata una fronda interna alla maggioranza con cinque senatori che hanno votato con l'opposizione permettendo l'ottenimento del limite minimo di due terzi del totale dei voti necessari all'approvazione. Il progetto tornerà quindi domani alla Camera dei deputati per la votazione definitiva sulle modifiche proposte dal Senato. Si dà per scontata in questo caso l'approvazione del testo che verrà girato al presidente Sebastian Pinera per la promulgazione. L'incognita principale a questo punto è se il presidente opporrà il suo veto o se deciderà presentare un ricorso presso la Corte costituzionale, con quest'ultima ipotesi ritenuta dagli analisti come la più probabile. (Res)