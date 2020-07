Business news: Cile, Pinera non opporrà il veto a progetto su ritiro anticipato fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, non porrà il veto alla legge che permette il ritiro anticipato del 10 per cento dei fondi pensione privati (Afp) da parte dei titolari, progetto voluto dalle opposizioni. Lo ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale nel quale informa che già promulgherà la riforma costituzionale approvata giovedì in via definitiva con la maggioranza dei due terzi della Camera. "Il presidente della Repubblica promulgherà la riforma costituzionale che permette il ritiro straordinario dei fondi di capitalizzazione individuali", si legge nel documento. L'annuncio di Pinera ha fugato in questo modo da subito le ipotesi del veto o del ricorso alla Corte costituzionale circolate nei giorni scorsi. "La decisione del presidente si deve alla sua volontà di facilitare il ritiro di questi fondi data la difficile situazione economica", prosegue il documento. Il presidente ha quindi assicurato che il governo si impegnerà a "portare avanti una profonda riforma del sistema con l'obiettivo di migliorare le pensioni di tutti i cittadini". (Res)