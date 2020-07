Usa: Repubblicani trovano intesa per nuovo pacchetto di aiuti sul coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano Usa presenterà oggi la propria proposta per un nuovo pacchetto di aiuti economici in risposta alla pandemia di coronavirus, dopo giorni di disaccordi tra la Casa Bianca e i conservatori al Congresso. Ai legislatori Usa resta poco tempo per rinnovare il programma da 600 milioni di dollari settimanali a sostegno dei cittadini Usa rimasti senza lavoro a causa della pandemia. A soli tre mesi dalle prossime elezioni presidenziali, il rischio è che i negoziati coi Democratici si blocchino alle camere. Il disegno di legge dei Repubblicani, dal costo stimato in mille miliardi di dollari, prevede un nuovo round di pagamenti diretti per 1.200 dollari a molti cittadini statunitensi, 100 miliardi di dollari in aiuti a scuole e università, e nuovi fondi per l’aumento della capacità di diagnosi del coronavirus. Stati e governi locali non riceverebbero ulteriori aiuti federali diretti, anche se il provvedimento introdurrebbe maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’assistenza federale. I Democratici, invece, premono per assegnare quasi mille miliardi di dollari anche a città e Stati Usa, sfruttando la crisi causata dal coronavirus per ripianarne i bilanci, al collasso da anni in città come Chicago e in Stati come California e Illinois. (Nys)