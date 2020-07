Scuola: Ricciardi (M5s), Gelmini dimentica tagli centrodestra, sua credibilità pari a zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Ricciardi, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, osserva che "dopo le affermazioni fuori luogo sulla riapertura della scuola della presidente del Senato, ora arrivano anche quelle della sua collega di partito Mariastella Gelmini. Tralasciando il fatto che la seconda carica dello Stato dovrebbe essere al di sopra delle parti, vorremmo invece ricordare alla Gelmini - scrive in una nota - che questo governo, a differenza di quelli di centrodestra, ha messo a disposizione 2,9 miliardi per il ritorno in classe a settembre, per un totale di 6 miliardi stanziati da inizio anno. Non abbiamo mai smesso di lavorare per assicurare la sicurezza per la salute degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico. Nessuna confusione e nessuna ambiguità - conclude Ricciardi - le linee guida del ministero sono state condivise con le Regioni e sono già operative". (Com)