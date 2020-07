© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e segretario del Pd, in un tweet scrive: "Test Covid ai viaggiatori che arrivano in autobus da Paesi a rischio. Presto un’ordinanza per rafforzare le misure per la sicurezza di Roma e del Lazio. La priorità è difendere il nostro Paese", si legge nel tweet. (Rer)