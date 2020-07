Business news: Brasile, la "banca dei Brics" approva prestito di emergenza da 1 miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nuova banca di sviluppo (Ndb), istituita dal gruppo dei paesi emergenti del cosiddetto "Brics" (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), ha approvato un prestito di emergenza da 1 miliardo di dollari in favore del Brasile per contribuire a ridurre gli impatti socio-economici della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato in una nota lo stesso consiglio di amministrazione dell'istituto di credito. "Il finanziamento di Ndb è uno strumento importante per il governo brasiliano per garantire una solida risposta per combattere la pandemia e consentire investimenti prioritari, a sostegno della ripresa economica", si legge nella nota. Il prestito si somma agli altri quattro miliardi di dollari che il governo del Brasile ha raccolto lo scorso mese presso l'Agenzia francese di sviluppo, la Banca di sviluppo tedesca (Kfw), la Banca interamericana di sviluppo (Bid), la Banca mondiale (Bm), la Banca di sviluppo dell'America latina, (Caf). (Res)