Business news: Brasile, Petrobras vende partecipazioni in oleodotto Tag per 1,1 miliardi di dollari

- La compagnia energetica statale del Brasile, Petrobras, ha annunciato di aver venduto l'ultima fetta delle proprie partecipazioni, pari al 10 per cento, nella Transportadora Associada de Gas (Tag), società che gestisce la rete di gasdotti nel nord e nord-est del paese (4.500 km di lunghezza, per una capacità installata di 75 milioni di metri cubi al giorno). Un'operazione che ha fruttato Petrobras un valore pari a 1,1 miliardi di dollari. Il 90 per cento della società era stato venduto il 12 giugno del 2019 al consorzio formato dalla francese Engie e dal fondo canadese Cassa depositi e prestiti del Quebec (Cdpq) per 8,6 miliardi di dollari. La società conferma che la vendita delle attività fa parte del processo di disinvestimento della società. La strategia della Petrobras prevede la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal acque profonde e ultra profonde. Il nuovo modello di business è stato presentato lo scorso 28 novembre dalla società in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della compagnia del piano aziendale 2020-2024 che prevede investimenti per 75,7 miliardi di dollari nel quinquennio. (Res)