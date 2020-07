Business news: Brasile, energia generata da fonti rinnovabili aumentata dello 0,6 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia generata da fonti rinnovabili è aumentata dello 0,6 per cento lo scorso anno in Brasile. Grazie a questo risultato, secondo il ministero delle Miniere e dell'Energia, "complessivamente l'energia idroelettrica, eolica, solare e biogas ha raggiunto il 46,1 per cento della partecipazione alla matrice energetica brasiliana nel 2019. I dati sono contenuti nel rapporto Resenha energetica brasilieira 2020 (Reb) pubblicato sul sito web del ministero. Oltre al buon risultato dell'energia rinnovabile, il rapporto rende noto che c'è stato un aumento dell'11 per cento del consumo di biocarburanti liquidi utilizzati nel settore dei trasporti. Etanolo e biodiesel nel 2019 hanno rappresentato una quota del 25,1 per cento di mercato. Sempre secondo il documento, lo scorso anno il consumo di elettricità residenziale è cresciuto del 3,5 per cento, mentre il consumo commerciale è aumentato del 4,5 per cento. (Res)