Business news: Messico, imprese energia si fondono senza notificare, multa da agenzia anti concorrenza

- L'agenzia anti concorrenza del Messico (Comision Federal de Competencia Economica, Cofece) ha comminato una multa di quasi un milione di pesos, l'equivalente di circa 39 mila euro alla compagnia energetica Bas Projects Corporation, di origine spagnola, e alla messicana Exi Solar, accusate di aver portato a compimento una fusione senza averla notificata. Nel merito però, l'intesa non pone rischi alla concorrenza e la nuova struttura potrà quindi continuare ad operare. Vas Corporation dispone di due progetti da 60 megawatt in costruzione a Ciudad Juarez e nella parte meridionale dello stato di Chihuahua. Exi Solar ha acquisito la sigla spagnola per promuovere un progetto di commercializzazione di energia a larga scala nel nord del paese. Ma l'operazione è stata comunicata oltre un anno dopo la chiusura. (Res)