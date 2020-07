Business news: Brasile, governo pronto a creare una nuova società per poter privatizzare Eletrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile è pronto creare una nuova società pubblica per poter facilitare e velocizzare il processo di privatizzazione della compagnia elettrica statale Eletrobras, annunciato sin dall'insediamento del presidente Jair Bolsonaro. E' quanto emerge da una informativa inviata agli operatori della borsa di San Paolo a firma dal segretario esecutivo del ministero delle Miniere e dell'Energia, Marisete Pereira. Secondo il documento, il disegno di legge che propone la privatizzazione, attualmente allo studio del parlamento, prevede la creazione di una società statale in grado di poter assumere la gestione di strutture strategiche come la centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu e la centrale nucleare di Angra dos Reis, e poter vendere la struttura che gestisce le reti elettriche più agevolmente. (Res)