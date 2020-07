Business news: Brasile, Amazzonia, principali banche del paese propongono misure contro deforestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dirigenti delle tre maggiori banche del Brasile hanno consegnato al vicepresidente del Brasile, Hamilton Antonio Mourao, una lettera in cui elencano dieci proposte per contrastare la deforestazione e promuovere uno sviluppo sostenibile della foresta amazzonica. Le proposte arrivano in risposta alle istanze presentate da istituzioni internazionali, fondi di investimento, paesi stranieri e organizzazioni non governative che da tempo manifestano preoccupazioni per la velocità di disboscamento che si registra nella foresta amazzonica e per le politiche ambientali del governo di Jair Bolsonaro. (Res)