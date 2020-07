Business news: Brasile, Petrobras riprenderà stop programmato piattaforme per manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha reso noto che riprenderà lo stop programmato delle proprie piattaforme petrolifere a partire da settembre. Inoltre, la società intende avviare nuove attività già in programma come l'interconnessione di nuovi pozzi petroliferi e la messa in servizio delle nuove unità estrattive. Tutte queste operazioni sono state rinviate nel secondo trimestre del 2020 a causa delle restrizioni alle esportazioni imposte dalla pandemia del nuovo coronavirus. La compagnia ha anche fatto sapere che, nonostante le limitazioni imposte alla sua attività a causa della pandemia, l'obiettivo di produzione per il 2020 pari a 2,7 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno non sarà rivisto. (Res)