Business news: Messico, attività economica di maggio in calo del 21,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Messico è calata a maggio del 21,6 per cento su anno e del 2,6 per cento rispetto a maggio, certificando l'aggravarsi della crisi dovuta alle restrizioni imposte dalla lotta al nuovo coronavirus. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) certificando il tredicesimo calo mensile consecutivo dell'indicatore globale dell'attività economica (Igae, una sorta di misuratore del pil su base mensile e non trimestrale). Battuto anche il dato di aprile, quando l'Igae - contraendosi del 19,7 per cento - aveva fatto registrare il record negativo dall'avvio della serie storica. I dati peggiori arrivano dal secondario, con un calo del 29,7 per cento su anno, in leggero peggioramento rispetto al 29,6 per cento registrato ad aprile. Il manifatturiero conosce così il suo ventesimo mese in terreno negativo. Il settore dei servizi ha perso il 19,1 per cento rispetto a maggio 2019 e il 3,2 per cento su mese. In crescita il settore primario, con un 2,5 per cento in più su anon e l'1,6 per cento di crescita sul mese precedente. (Res)