Polonia: Consiglio d’Europa preoccupato per annuncio ritiro da Convenzione di Istanbul, sarebbe “grande passo indietro” (2)

- Ieri il ministro Ziobro ha annunciato in conferenza stampa che presenterà lunedì prossimo una richiesta al ministero del Lavoro e della famiglia lunedì per iniziare il processo di ritiro della Convenzione di Istanbul. “(La Convenzione) contiene elementi di natura ideologica che riteniamo dannosi”, ha detto Ziobro. La Polonia ha ratificato la Convenzione di Istanbul nel 2015 sotto l'ex governo centrista guidato da Ewa Bozena Kopacz (esponente del partito Piattaforma civica), tuttavia è stato messo in discussione dal partito PiS, di ispirazione nazionalista e conservatrice, al potere dalla fine del 2015. Sulla questione il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro dovrebbe tenere una conferenza stampa oggi. Ieri sera migliaia di persone, soprattutto donne, hanno protestato a Varsavia e in altre città polacche contro i piani del governo per l’uscita dalla Convenzione. Finora sei paesi dell'Ue non hanno ancora ratificato la Convenzione, tra cui l’Ungheria e la Bulgaria. (Vap)