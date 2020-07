Mediterraneo orientale: portavoce governo di Cipro, Europa unita è migliore risposta ad aggressività di Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La migliore risposta al comportamento “provocatorio”, “inaccettabile” ed “estremamente pericoloso” della Turchia che minaccia la stabilità e la pace nella regione del Mediterraneo orientale è un'Europa unita che agisca collettivamente e in modo coordinato. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del governo di Cipro, Kyriacos Koushos. Intervenendo oggi alla cerimonia di commemorazione dei caduti durante l'invasione turca di Cipro del 1974, Kousios ha affermato che "oggi stiamo affrontando la pressione ma anche le minacce dell'espansionismo turco". Secondo Koushos, la Turchia adotta sistematicamente un comportamento “belligerante”, esercitando minacce per il controllo completo sulle aree occupate di Cipro Nord. Nei giorni scorsi è tornata a salire la tensione nel Mediterraneo orientale dopo che la Turchia ha diffuso un avviso ai naviganti per informare sul prossimo inizio di attività esplorative in un'area compresa tra Cipro e Creta da parte dell'unità navale Oruc Reis. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", l'imbarcazione rimane ancorata al porto di Antalya, nella Turchia sud-orientale, ma potrebbe arrivare nell'area nelle prossime ore. Nel frattempo l'ambasciata turca a Washington ha cancellato il suo tweet nel quale annunciava che la nave turca Oruc Reis avrebbe iniziato a navigare nelle acque del Mediterraneo orientale per avviare le attività esplorative. (segue) (Gra)