- Le autorità israeliane hanno ammesso di aver perso un drone che sorvolava il Libano. Il drone israeliano è caduto mentre sorvolava il territorio libanese. Le forze di difesa israeliane affermano in una nota che il velivolo è caduto in Libano durante l'attività operativa. "Non vi è alcuna preoccupazione che trapelino informazioni dal velivolo", spiega il comunicato. (Res)