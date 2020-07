Business news: Brasile, la soia sarà il principale prodotto di esportazione per il sesto anno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 i semi di soia registreranno il loro sesto anno consecutivo come principale prodotto di esportazione del Brasile, secondo quanto indicato dall'Associazione brasiliana per il commercio estero (Aeb). La soia ha raggiunto la vetta della classifica delle esportazioni, un elenco dominato dalle materie prime nelle prime dieci posizioni, grazie a numeri record. L'Aeb rende infatti noto che alla terza settimana di luglio 2020 sono state esportate 66,5 milioni di tonnellate di semi di soia. La stima dell'Aeb per l'intero 2020 era di 78,5 milioni di tonnellate. L'aumento delle esportazioni è per l'associazione favorito dall'aumento della domanda di semi oleosi, soprattutto dalla Cina, e dal tasso di cambio favorevole per l'export di materie prime, grazie alla svalutazione del real brasiliano rispetto al dollaro statunitense. (Res)