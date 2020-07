Business news: Brasile, ministro Energia, "nessuna intenzione di privatizzare Petrobras"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La privatizzazione della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras non è nei programmi del governo del Brasile. È quanto ha affermato il ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, nel corso di una conferenza stampa in occasione della celebrazione dei 60 anni della fondazione del ministero. Alla domanda relativa alla possibilità che il processo di disinvestimenti in corso nella compagnia possa aprire la strada a una privatizzazione, Albuquerque ha negato l'esistenza di "movimenti, pensieri o studi" relativi alla privatizzazione della compagnia, aggiungendo che Petrobras "rende orgogliosi tutti i brasiliani" e "svolge un ruolo importante nella nostra economia". (Res)