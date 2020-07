Business news: Messico, nove imprese su dieci colpite da coronavirus, aiuti solo all'8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove imprese su dieci, in Messico, hanno subito tra maggio e giugno un qualche tipo di conseguenza dal nuovo coronavirus, ma meno di 8 hanno ricevuto aiuti. È quanto emerge da una delle inchieste che l'isituto nazionale di statistica (Inegi) ha elaborato per "dare una dimensione all'impatto economico" dell'emergenza sanitaria in atto. L'indagine Ecovid-Ie (Encuesta sobre el ipmacto economico generado por Covid-19) rivela che le misure di politica sanitaria hanno creato problemi al 93 per cento delle imprese. Il problema principale è stato il calo delle entrate, confermato dal 91,3 per cento del campione, poi quello della domanda nazionale, riportato dal 72,6 per cento delle imprese. L'inchiesta rivela inoltre che solo il 7,8 per cento del campione - imprese di tutti i settori tranne l'agroalimentare - ha ricevuto un qualche tipo di sovvenzione. Una buona fetta degli imprenditori, il 37,4 per cento, non sapeva di poterne disporre. L'88,8 per cento dei beneficiari hanno goduto di aiuti dei tre livelli di governo. (Res)