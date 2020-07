Italia-Kosovo: ambasciatore Haxhitasim, possibile sfruttare appieno il potenziale del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è un paese giovane e con grande potenziale, che va sfruttato appieno. Lo ha affermato l’ambasciatrice kosovara in Italia, Lendita Haxhitasim, intervenendo al webinar “Kosovo, partnership e opportunità”. Il paese balcanico presenta un ecosistema fiorente per investitori privati e pubblici, ha rilevato l’ambasciatrice, sottolineando come l’importante storia di scambi bilaterali con l’Italia possa oggi “sbocciare in nuove prospettive”. “Possiamo aprire la strada per i privati e interessarci al potenziale che offre la nostra terra”, ha detto Haxhitasim. Il Kosovo ha una crescita economica favorevole da ormai diverso tempo, vicina al 4 per cento su base annua, una forza lavoro giovane e preparata, con conoscenza delle lingue europee, ha aggiunto l’ambasciatrice. Fra i fattori favorevoli, Haxhitasim ha citato anche la politica monetaria stabile, grazie all’introduzione dell’euro, e la facilità di fare affari. Il settore informatico offre inoltre una prospettiva interessante, secondo il diplomatico, che immagina il Kosovo come una potenziale “nuova Estonia o Israele”. (Res)