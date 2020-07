© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE DI ROMA- Virginia Raggi, sindaco di Roma, e il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello presentano la convenzione tra Roma Capitale e Unindustria per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e dei beni culturali. Presenti il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo e il vice presidente Unindustria con delega Turismo e industria creativa, Giampaolo Letta.Campidoglio, Protomoteca (ore 11:30)REGIONE LAZIO- Il capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti, presenta Tivoli 2020 musica e teatro a Villa Adriana. Partecipano il presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale, Marco Vincenzi, Daniele Pitteri, amministratore delegato della Fondazione musica per Roma e Andrea Bruciati, direttore di villa Adriana e villa d'Este a Tivoli.Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 10:30)VARIE- Il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova visita il Mercato ittico del Centro agroalimentare di Roma Car. L'appuntamento inizierà negli spazi del ristorante "Officine del Pesce", all’interno del comprensorio stesso del Car, dove sarà presentato il Regime di qualità nazionale "Acquacoltura sostenibile di qualità".Via della Tenuta del Cavaliere, 1 (ore 21:30) (Rer)