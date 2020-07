Business news: Brasile, Petrobras approva il pagamento 1,7 miliardi agli azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasilana Petrobras ha approvato il pagamento di dividendi per 1,7 miliardi di real (285 milioni di euro) per gli azionisti ordinari della società e 2,5 milioni di real (420 mila euro) per i detentori di azioni privilegiate. Il pagamento sarà di 0,238069 real (0,04 centesimi di euro) per azione ordinaria e 0,000457 real (0,00008 euro) per azione privilegiata. La decisione è stata presa nel corso di in un'assemblea generale ordinaria, tenutasi nella serata del 22 luglio presso la sede della compagnia a Rio de Janeiro. Il calcolo dei dividenti si basa sul risultato dei guadagni per l'anno 2019 e sulla variazione del tasso di sconto (Selic) nei primi sette mesi dell'anno. Il dividendo verrà pagato il 15 dicembre di quest'anno. (Res)