Business news: Brasile, tra agosto e settembre calendario aste per concessioni petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Miniere e dell'Energia del Brasile, Bento Albuquerque, ha annunciato che il governo federale sta lavorando per preparare un nuovo calendario delle aste per l'affidamento delle concessioni per esplorazione e produzione petrolifere da presentare già tra agosto e settembre. Il governo brasiliano aveva rinviato tutte le aste relative alla cessione dei diritti di esplorazione petrolifera previste per quest'anno, a causa della crisi causata dal nuovo coronavirus e dagli impatti della pandemia sul mercato internazionale del petrolio e del gas. "Stiamo lavorando sulla presentazione del calendario entro agosto o settembre in modo da poter avere una prevedibilità di azione e per far sì che gli investitori siano preparati a muoversi", ha detto il ministro nel corso di una conferenza stampa virtuale in occasione della celebrazione dei 60 anni del ministero. (Res)