Business news: Messico, inflazione in prima metà di luglio al 3,59 per cento su anno

- Nella prima metà di luglio, l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto del 3,59 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) riportando, sui precedenti quindici giorni, un incremento dello 0,36 per cento. A giugno la crescita era stata del 3,33 per cento su anno e dello 0,58 per cento su mese. L'indice dei prezzi si mantiene all'interno del margine obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico): il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e meno. Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano una forte volatilità di prezzi, ha fatto registrare un incremento dello 0,25 per cento sulle due settimane e del 3,84 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari ed energetici - è aumentato del 2,79 per cento su anno e dello 0,69 per cento sulla fine di giugno. (Res)