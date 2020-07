Business news: Brasile, coronavirus, propensione al consumo cala al livello più basso di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indice economico che misura la propensione al consumo delle famiglie in Brasile è sceso del 4 per cento a luglio 2020, rispetto a giugno. Dopo quattro cali mensili consecutivi l'indice ha raggiunto il livello più basso della serie storica, iniziata nel gennaio 2010, a 66,1 punti (su una scala da zero a 200 punti). Lo ha reso noto la Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo (Cnc), sottolineando che rispetto al livello registrato nel luglio 2019 il calo è del 26,4 per cento. Secondo il presidente di Confcommercio, José Roberto Tadros, i consumatori avvertono ancora gli effetti della pandemia di coronavirus. "In un momento di contrazione del reddito, c'è un aumentato rischio di insolvenza da parte delle famiglie e questo spinge a ridurre i consumi". L'impatto della crisi sanitaria sulle prospettive economiche brasiliane è stata fotografata da diversi osservatori nazionali e internazionali. (Res)