Business news: Brasile, Petrobras, produzione calata 3,7 per cento nel secondo trimestre del 2020

- La produzione di idrocarburi da parte della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras è calata del 3,7 per cento nel secondo trimestre del 2020, rispetto al trimestre precedente, raggiungendo un volume di 2,8 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. Lo ha reso noto la compagnia sottolineando che la flessione è il riflesso degli effetti della pandemia di coronavirus sull'economia globale. In particolare, secondo Petrobras, la diminuzione della produzione ha accompagnato il calo della domanda, accentuato nel mese di aprile, e in lenta ripresa nei mesi di maggio e giugno. Nel periodo, inoltre, la compagnia ha disposto una temporanea interruzione della produzione delle piattaforme off-shore Cpss Santos, Cidade de Angra dos Reis e Cidade de Mangaratiba e Fpso Capixaba, nel bacino petrolifero pre-sal di Campos. Anche la produzione di petrolio da giacimenti pre-sal ha avuto un leggero calo della produzione dell'1 per cento tra aprile e giugno, rispetto al trimestre precedente. (Res)