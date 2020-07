Business news: Bolivia, Fmi chiarisce che finanziamento rapido non è soggetto a condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha chiarito che i 327 milioni di dollari stanziati a favore della Bolivia per affrontare l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus non sono soggetti a condizioni e che sono già stati depositati. Lo riferisce un comunicato del ministero dell'Economia del governo ad interim di Jeanine Anez in base ad una lettera di chiarimento inviata dal direttore del dipartimento per l'Emisfero Occidentale dell'Fmi, Alejandro Werner. "L'aiuto finanziario nel quadro del Rapid Financing Instrument (Rfi) non è soggetto a nessuna condizione né alle revisioni del direttorio come nel caso dei programmi accordati e la nostra aspettativa è che vengano utilizzati per rafforzare il sistema di salute", ha scritto Werner. "L'Fmi è impegnato ad aiutare la Bolivia e tutti i paesi membri ad affrontare la pandemia e a proteggere la popolazione più vulnerabile della società che è la più esposta al pericolo del contagio", conclude la nota. Nella pagina ufficiale dell'Fmi si afferma tuttavia che "il paese membro che fa richiesta di assistenza nel quadro dell'Rfi deve cooperare negli sforzi per risolvere le difficoltà della bilancia dei pagamenti e descrivere le politiche economiche che si propone applicare". In alcuni casi, prosegue la descrizione "verranno richieste misure preventive". (Res)