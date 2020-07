Scuola: Gelmini (FI), problema riapertura c'è, lo dice anche Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell'avvio dell'anno scolastico "esiste, è reale, e non è un argomento di polemica da parte delle opposizioni, rispecchia semplicemente il sentiment del Paese". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "In questi mesi il ministro Azzolina e il governo non sono stati in grado di dare a famiglie e studenti certezze e tranquillità - sottolinea -. Lo dice, tra le righe, anche Nicola Zingaretti. 'Occorrono - ha sottolineato il segretario dem - un impegno di coordinamento straordinario tra ministeri e il coinvolgimento del personale scolastico per riaprire a settembre tutte le scuole: non riuscirci sarebbe gravissimo'.Che il 26 luglio - conclude Gelmini - si parli ancora di coordinamento tra i ministeri e che si lasci intravedere sullo sfondo la catastrofe di una non ripartenza la dice lunga sullo stato confusionale nel quale ci troviamo". (Com)