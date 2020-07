Caso camici: Gelmini (Fi), Fontana galantuomo, su Regione avversari politici cercano rivincita giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, dichiara in una nota: "Il governatore della Lombardia Fontana è un galantuomo e uscirà pulito dall'inchiesta giudiziaria che lo ha coinvolto. Sugli accertamenti della magistratura si è scatenato il solito coro dei giustizialisti a targhe alterne: sono evidentemente finiti i tempi in cui a sinistra si predicava che l'avversario andava battuto nelle urne. Obiettivo largamente irraggiungibile per la sinistra come per i grillini in Lombardia: questa Regione è da anni un esempio del buon governo del centro-destra e ciò la rende bersaglio di basse strumentalizzazioni politiche che si ritorceranno contro chi le mette spudoratamente in atto. Non avranno la rivincita per mano giudiziaria, dovranno rassegnarsi a cercare di primeggiare nelle urne". (Rem)