Riforme: Baldelli (FI), Di Maio non conosce differenza tra burocrazia e democrazia

- Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, sostiene su Twitter che "Luigi Di Maio dice che per ridurre la burocrazia si deve tagliare la democrazia". Di Maio oggi sul taglio dei parlamentari aveva detto: "Credo sia un fatto giusto, non è solo una questione economica. Avremo meno burocrazia: il numero ampio di parlamentari produce molti emendamenti, molti commi, se noi riduciamo il numero di parlamentari ridurremo anche la complessità delle nostre proposte di legge". Per Baldelli l'ex capo politico M5s "sembra non conoscere la differenza tra le due cose e neppure il funzionamento del Parlamento. Nel decreto Rilancio che il governo di cui fa parte ha varato c'erano 264 articoli con 1.100 commi. Io voto no", conclude Baldelli. (Rin)