Usa: proteste a Portland, polizia annuncia "numero imprecisato" di arresti

- La polizia di Portland ha effettuato un numero imprecisato di arresti durante le proteste che si sono svolte nella notte. Lo ha dichiarato in un comunicato il dipartimento di polizia di Portland, nell'Oregon, affermando di aver contenuto una nuova manifestazione, avvertendo "ripetutamente" i partecipanti che chiunque non avesse rispettato l'ordine di disperdersi avrebbe potuto essere arrestato o "subire l'azione di forza" degli agenti con armi da impatto o gas lacrimogeni. Nel corso delle operazioni di dispersione, prosegue la nota, gli agenti hanno proceduto a "diversi arresti". Secondo i media locali, la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti che si era radunato davanti al tribunale della città. Ieri, il direttore di un Comitato indipendente di monitoraggio dell'azione di polizia (Ipr), Ross Caldwell, ha dichiarato che l'Ufficio di polizia di Portland ha ricevuto oltre 76 denunce per il presunto abuso della forza da parte degli agenti impegnati nella repressione delle proteste che infiammano la città da ormai 50 giorni.(Res)