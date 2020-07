Spagna: “El Pais”, bilancio vittime Covid-19 potrebbe essere superiore del 60 per cento rispetto al conteggio ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime del Covid-19 in Spagna potrebbe essere quasi del 60 per cento più alto rispetto alla cifra ufficiale di 28.432. è quanto emerge da un’inchiesta del quotidiano “El Pais” pubblicata oggi, secondo cui bilancio ufficiale delle vittime fornito dalle autorità di Madrid include infatti solo i pazienti a cui è stato formalmente diagnosticato il coronavirus, ma non i casi sospetti di persone che non sono mai state testate. Secondo l’inchiesta, la mancanza di test diffusi, in particolare nelle prime fasi dell'epidemia, potrebbe aver determinato una sottostima dei casi, come avvenuto in altri paesi. Calcolando le statistiche regionali relative a tutti i decessi sospetti e confermati del virus, l’inchiesta di “El Pais” parla di un totale di 44.868 morti. Se la cifra fosse confermata, farebbe della Spagna il secondo paese on il maggior numero di vittime da Covid-19 in Europa dopo il Regno Unito. (Spm)