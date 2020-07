Coronavirus: da ieri 255 nuovi casi e 5 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 255 i nuovi contagiati da coronavirus, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 275, mentre resta stabile il numero di decessi. Il numero totale dei casi sale così a 246.118 mentre il numero degli attualmente positivi sale a 12.565, con un aumento rispetto a ieri di 123 persone. Questi alcuni dei dati sull'emergenza epidemiologica Covid-19 nelle ultime 24 ore diffusi dal ministero della Salute. Sono invece 5 i decessi nelle ultime 24 ore, lo stesso dato di ieri, che portano il totale a 35.107. Sono poi 126 in più di ieri i dimessi/guariti nel complesso 198.446. Analizzando i dati diffusi dal ministero della Salute emerge come oggi cresca lievemente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 44, tre persone in più di ieri. Aumenta anche se lievemente il numero di pazienti ricoverati con sintomi: sono 735, 4 in più di ieri. In calo, invece, il numero dei tamponi effettuati: da ieri ne sono stati registrati 40.526, 11.145 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Quanto ai dati territoriali, nelle ultime 24 ore, sono 13 le Regioni che hanno fatto registrare 7 o meno nuovi casi. Si tratta di Basilicata (0); Molise (3); Valle D'Aosta (0); Calabria (0); Sardegna (0); Umbria (0); Provincia autonoma di Bolzano (5); Abruzzo (1); Friuli Venezia Giulia (2); Puglia (3); Marche (7); Provincia autonoma di Trento (6); e Liguria (3). (Rin)