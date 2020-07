Fase 3: Bagnai (Lega), bene Casellati su equilibrio poteri democrazia parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, osserva che "non è la prima volta che la seconda carica dello Stato interviene per ricordare autorevolmente su quale equilibrio di poteri si regga una democrazia parlamentare. Non stupisce che questi appelli finora - prosegue in una nota - non abbiano trovato sostegno in chi ha fatto della disintermediazione dei corpi parlamentari un esplicito, ma non per questo meno eversivo, programma politico. A chi, in nome della democrazia 'diretta' (o forse eterodiretta), voleva trasformare il Parlamento in un 'bivacco di piattaforme', chiediamo un momento di riflessione. I pesi e contrappesi che la nostra Costituzione definisce sono posti a tutela di tutti, maggioranza e minoranza. Le parole della presidente Casellati - conclude Bagnai - forniscono spunti di riflessione che non meritano lo stizzoso risentimento con cui sono stati accolti". (Com)