Siria: Netanyahu, non consentiremo all'Iran di avere una base sui nostri confini

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che all'Iran non sarà permesso di stabilire una base militare in Siria, sul confine settentrionale di Israele. “Non permetteremo all'Iran di stabilire una base militare sul nostro confine settentrionale. Il Libano e la Siria sono responsabili di qualsiasi attacco del loro territorio contro Israele ... Non possiamo minare la nostra sicurezza, non possiamo permettere loro di minacciare i nostri cittadini ... Forze di difesa israeliane sono pronte a rispondere a qualsiasi minaccia", ha detto Netanyahu durante la riunione settimanale del Consiglio dei ministri a Gerusalemme. All'inizio della settimana, i media israeliani hanno riferito che ulteriori truppe sono state trasferite nelle regioni settentrionali del paese dopo che sono circolate notizie della morte di un combattente libanese di Hezbollah a seguito di un raid dell'aviazione israeliana a sud di Damasco lunedì scorso. Venerdì pomeriggio, al confine tra Israele e Siria, si sono udite delle esplosioni che hanno danneggiato un edificio e un'auto sul lato israeliano. In risposta, elicotteri israeliani hanno sparato contro obiettivi dell'esercito siriano nel sud della Siria. (Res)