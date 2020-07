Russia-Ucraina: colloquio telefonico Putin-Zelensky, focus su cessate il fuoco nel Donbass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrerà in vigore domani, 27 luglio, il cessate il fuoco sulla linea di conflitto del Donbass, concordato questa settimana dai rappresentanti del Gruppo di contatto trilaterale a Minsk. "La svolta nel lavoro del Gruppo di contatto in questo ambito è il risultato del lavoro efficace della delegazione ucraina con il sostegno dei nostri partner internazionali a Berlino e Parigi, nonché il lavoro di consulenti politici e ministri degli Esteri dei paesi che partecipano al Formato Normandia", si legge in una nota diffusa dal servizio stampa della presidenza ucraina dopo l'accordo. Durante la riunione del Gruppo di contatto trilaterale le parti, con la mediazione dell'Osce, hanno concordato di adottare misure per rafforzare il cessate il fuoco fino a una completa soluzione del conflitto armato nel Donbass. (segue) (Rum)