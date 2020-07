Energia: sistema elettrico libico soffre per anni di conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lunga guerra e le divisioni politiche in Libia hanno lasciato la sua rete elettrica, come molti altri settori vitali, a brandelli richiedendo una vasta manutenzione. Lo ha detto all'agenzia di stampa russa "Sputnik" il direttore esecutivo della General Electricity Company della Libia, Awad al-Badri. "Il settore elettrico in Libia è stato influenzato dalle guerre e dagli eventi a cui il Paese ha assistito dal 2011 in termini economici, in particolare la rete elettrica che ha subito molti problemi a seguito di queste guerre", ha detto al-Badri. Il dirigente libico ha spiegato che la rete elettrica della Libia nel suo insieme, prima del 2011, aveva la capacità di produrre fino a 500 megawatt di energia all'anno. Lo stesso sistema oggi, diviso tra est e ovest e dopo anni di danni e abbandono difficilmente emette 300 megawatt, causando interruzioni di corrente in tutto il paese. I cittadini libici possono subire fino a cinque ore di blackout al giorno. Al-Badri ha spiegato che la divisione tra Bengasi e Tripoli ha minato le capacità elettriche del Paese. (Lit)