Polonia: Consiglio d’Europa preoccupato per annuncio ritiro da Convenzione di Istanbul, sarebbe “grande passo indietro”

- Il Consiglio d'Europa ha espresso preoccupazione per l'intenzione del governo conservatore polacco di ritirare il paese dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), definendolo un "grande passo indietro" nella protezione delle donne dalla violenza di genere. In una nota diffusa oggi, il segretario generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha definito "allarmanti" le recenti dichiarazioni del governo polacco sull'intenzione della Polonia di lasciare la Convenzione, adottato nel 2011 e ratificata dalla Polonia nel 2012 sotto il governo dell'ex primo ministro Donald Tusk. “Se ci sono idee sbagliate o incomprensioni su questa Convenzione, siamo pronti a chiarirle in un dialogo costruttivo”, ha detto Buric. In precedenza il partito conservatore Diritto e giustizia (PiS), al governo in Polonia, ha preso le distanze dalla proposta del ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, di ritirare il paese dalla Convenzione di Istanbul. “Non è stata presa ancora nessuna decisione. Questa non è la nostra posizione comune. Il ministro ha qualche idea. Se invierà (la sua proposta) la analizzeremo”, ha precisato oggi in una nota la portavoce del PiS, Anita Czerwinska. Anche il portavoce del governo, Piotr Muller, ha dichiarato che il governo di Varsavia non ha ancora preso una decisione ufficiale sul ritiro dal trattato. (segue) (Vap)