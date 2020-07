Governo: Monteleone (Le Iene), Casalino non ha speculato sfruttando informazioni privilegiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla bufera mediatica che ha recentemente coinvolto il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, interviene su Facebook il giornalista de "Le Iene" Antonino Monteleone che in difesa del portavoce di Giuseppe Conte scrive che "Rocco Casalino e il suo compagno non hanno speculato sfruttando informazioni privilegiate" e "non sono coinvolti in alcuna attività di 'riciclaggio'". Il trading online "su piattaforme improvvisate, fuori dai sistemi offerti dalle banche, è un modo per approfittare della scarsa conoscenza di investitori improvvisati", segnala Monteleone. "Chi sfrutta veramente informazioni privilegiate e fa i soldi veri non lo scoprirete mai leggendo i giornali italiani", continua il giornalista prima di concludere: "La 'notizia' (ovvero i guai del compagno del portavoce) esiste, ma è quella di un ragazzo tra migliaia, appena trentenne, fregato dalla réclame del trading online". (Rin)