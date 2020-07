Caso camici: De Corato, no morale da Pd che invoca dimissioni Fontana ma tace sui propri amministratori indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale commenta in una nota le polemiche politiche scatenate dall'indagine della Procura di Milano a carico del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: "Le richieste di dimissioni del presidente Fontana che stanno arrivando in queste ore dagli esponenti del Pd sono davvero incredibili. Come al solito, si applicano due pesi e due misure a seconda dell'appartenenza politica. L'elenco degli amministratori di sinistra indagati è lungo e comprende, soltanto per citarne alcuni, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l'ex governatore della Regione Calabria Mario Oliverio e l'ex governatore siciliano Rosario Crocetta che non mi risulta si siano dimessi. Senza dimenticare il sindaco Sala che ha una condanna a sei mesi ed è alla guida di Milano. Quindi non si accettano lezioni di morale da un partito che ha la memoria corta su ciò che succede in casa propria. Non siamo su "Scherzi a parte", non si fanno questioni morali soltanto quando conviene". (Com)