Scuola: Granato (M5s), affrontiamo problemi frutto di errori del passato

- Regole certe ed uguali per tutti ci potrebbero essere "qualora non fosse in vigore da almeno 20 anni l'autonomia scolastica e la proprietà degli immobili destinati ad uso scolastico fosse dello Stato e non degli enti locali". Lo puntualizza in una nota la senatrice del Movimento cinque stelle Bianca Laura Granato, capogruppo nella commissione Cultura e Istruzione di palazzo Madama. "La presidente del Senato Casellati dimentica che le scuole e gli studenti di serie A e di serie B sono il prodotto di anni di riforme passate sotto il suo naso, nelle quali il suo partito ha avuto tanta parte. Oggi i Dirigenti scolstici - aggiunge - che hanno ottenuto da 20 anni un ruolo dirigenziale anche in soddisfazione di rivendicazioni di categoria, hanno responsabilità correlate al proprio ruolo che li rendono protagonisti del rientro a settembre, che ovviamente dovrà avvenire in presenza, su questo siamo tutti d'accordo. Da parte nostra c'è piena disponibilità a rivedere le norme in materia di autonomia scolastica, qualora le preoccupazioni della seconda carica dello Stato fossero confermate da mancanze più o meno gravi nell'organizzazione del rientro. In questo - conclude la senatrice - auspichiamo di avere il sostegno delle forze politiche di maggioranza e opposizione". (Com)