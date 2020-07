Usa: auto sulla folla in Colorado, una persona ricoverata in condizioni stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è stata ricoverata in ospedale ad Aurora, in Colorado, dopo che nella notte un'auto è piombata in mezzo ad una folla di manifestanti riuniti nel quadro delle proteste "Black Lives Matter". In una dichiarazione su Twitter, il dipartimento di polizia di Aurora ha dichiarato che i manifestanti stavano camminando sulla strada interstatale 225 quando il veicolo è piombato su di loro; un manifestante ha sparato con un'arma, colpendo la persona che poi è stata ricoverata. Le sue condizioni sono stabili. Le autorità hanno rimorchiato il veicolo e stanno indagando sul conducente. Durante le proteste di questa notte, secondo la polizia nella città alla periferia di Denver i manifestanti hanno rotto le finestre del tribunale e appiccato un incendio in un ufficio. (Nys)