Coronavirus: in Lombardia 74 positivi, terzo giorno consecutivo senza decessi

- I nuovi casi positivi sono 74 (di cui 11 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologici) e per il terzo giorno consecutivo si registrano zero decessi. A riferirlo in una nota è il consueto bollettino diffuso da Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono 8.057, i guariti/dimessi sono (+78), nessun nuovo ricovero in terapia intensiva, il cui numero rimane stabile a 13. Scendono i pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 139 (-9). (Rem)