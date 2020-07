Centrodestra: Meloni, sinistra e mainstream usano crescita Fd'I per dividerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma che "la sinistra e il mainstream tentano di utilizzare la crescita di Fratelli d'Italia per dividere il centrodestra, deviando l'attenzione dal vero dato: la maggioranza degli italiani è stufa della sinistra. Non riusciranno a dividerci - prosegue su Facebook - e arriverà presto il giorno in cui daremo all'Italia un governo forte, coeso e che metta al primo posto gli interessi dell'Italia e degli italiani". (Com)