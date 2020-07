Difesa: colloquio Putin-Shoigu, focus su modifiche a programma di armamento nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte per una più completa attuazione del programma di armamento nazionale sono state al centro dell’incontro avvenuto oggi fra il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il presidente Vladimir Putin. L’incontro, come riporta l’agenzia di stampa “Sputnik”, è avvenuto a bordo dell'aereo presidenziale dopo la parata di San Pietroburgo in occasione della Giornata della Marina. “Ci sono diverse questioni che, a nostro avviso, aiuteranno una migliore e più completa attuazione della parte quantitativa del programma di armamento statale. Dopo l'incontro con i funzionari del governo sul bilancio per il prossimo anno, abbiamo anche delle proposte da proporre”, ha detto Shoigu, secondo cui la modernizzazione presenta nuove opportunità e prospettive nel complesso industriale militare. Putin, da partes sua, ha espresso la sua gratitudine a tutto il personale militare che ha preso parte alle parate della Giornata della Marina a San Pietroburgo e in tutto il paese.(Rum)