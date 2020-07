Coronavirus: Gallera, dati ci inducono alla speranza e all'ottimismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta in una nota i dati di oggi diffusi dal consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia: "Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all'ottimismo. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, 9 meno di ieri) mente rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi".(Com)