Libia: presidente parlamento Saleh in visita in Marocco

- Il presidente del parlamento libico di Tobruk, Aguilah Saleh, è atteso oggi a Rabat per una visita di due giorni in Marocco. La visita avviene su invito ufficiale da parte delle autorità marocchine, secondo quanto ha reso noto il portavoce del parlamento libico, Abdel Hamid al Safi. Questa visita avviene mentre il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, si trova ancora in Turchia dove è arrivato giovedì scorso e dove ha incontrato il presidente Recep Tayyep Erdogan.(Lit)