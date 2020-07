Scuola: Zingaretti, puntare 60 per cento bambini al nido in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti dà ragione all'esperta di statistica Linda Laura Sabbadini. "Obiettivo 60 per cento di bimbi al nido nei prossimi 5 anni. Importante per l'Italia, fondamentale per l'autonomia e la libertà delle donne. Ora o mai più", scrive il leader Pd su Facebook. "Il Partito democratico dice da tempo che scuola formazione e conoscenza devono essere priorità della rinascita. Ma a proposito di scuola attenzione: occorrono un impegno di coordinamento straordinario tra ministeri e il coinvolgimento del personale scolastico per riaprire a settembre tutte le scuole. Non riuscirci - conclude Zingaretti - sarebbe gravissimo". (Rin)