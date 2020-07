Cultura: la Commedia di Dante alle Terme di Caracalla, gli appuntamenti 27 luglio-5 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il viaggio nella commedia di Dante alle Terme di Caracalla. "Da domani a mercoledì 29 luglio - si legge in una nota della Soprintendenza speciale di Roma - Franco Ricordi porterà in scena i canti dell'Inferno XXI, XXIV e XXVI: dal diavolo Malacoda al ladro Vanni Fucci, fino all'incontro con Ulisse. Tre appuntamenti che registrano il tutto esaurito, a testimonianza dell'interesse sempre vivo nei confronti di Dante, dell'interpretazione che ne offre Franco Ricordi, del magico palcoscenico delle Terme di Caracalla". "I prossimi appuntamenti con le letture della Commedia - prosegue il comunicato - saranno dal 3 al 5 agosto, con il passaggio dall'Inferno al Purgatorio: si abbandona l'inferno lunedì 3 agosto, con il canto XXXIII e la tragedia del conte Ugolino, per poi approdare, martedì 4 e mercoledì 5 agosto al I e VI canto del Purgatorio, con la grande invettiva contro la misera condizione dell'Italia. La Commedia di Dante alle Terme di Caracalla andrà in scena ogni lunedì, martedì e mercoledì fino al 2 settembre, nella Palestra occidentale. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria". (Com)