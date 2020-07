Singapore-Malesia: concordate disposizioni per ripresa viaggi ufficiali e di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Singapore e della Malesia hanno messo a punto le disposizioni per la ripresa dei viaggi transfrontalieri dei funzionari e degli imprenditori, con l'apertura delle pratiche dal prossimo 10 agosto. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, in conclusione dell'incontro tenuto oggi con l'omologo malese, Hishammuddin Hussein, e con il capo dello Stato malesiano di Johor, Hasni Mohammad. "Siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo", ha detto Balakrishnan su Facebook, precisando che i nuovi schemi concordati "faciliteranno i viaggi transfrontalieri per funzionari e per motivi di affari e lavoro e aiuteranno a ripristinare progressivamente alcune delle estese interazioni interpersonali e degli scambi economici (esistenti) tra Singapore e la Malesia". Il ministro ha precisato che le misure varranno inizialmente "per un gruppo limitato di persone" e saranno applicate "in modo controllato". Oggi le autorità sanitarie di Singapore hanno confermato 50.369 casi di coronavirus, inclusi 27 decessi e 45.352 guarigioni, mentre la Malesia ha riportato 8.897 casi, inclusi 124 decessi e 8.600 guariti. (Fim)